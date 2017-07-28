ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazetecilerin keyfi tutulduğuna inanıyoruz, serbest bırakın

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet gazetesi yönetici, yazar, muhabir ve avukatlarının yargılandığı davaya ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında bir soru üzerine yaptığı açıklamada, ABD’nin OHAL koşullarında, keyfi tutuklamalar yapıldığına inandığını belirtti, gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

“ABD, hükümeti eleştirenlere yönelik yaygın tutuklama ve yargılama öncesi hapsetmeler konusunda hâlâ ciddi şekilde endişeli” ifadelerini kullanan Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda pek çok kişinin Cumhuriyet gazetesi davasını yakından izlediğini belirtti. Nauert, sözlerini şöyle sürdürdü: “İfade özgürlüğü, adil yargılama garantisi, yargı bağımsızlığı ve diğer temel insan haklarına saygı duyma ve garanti altına alma; aynı zamanda hükümetin OHAL’i altında keyfi şekilde tutulduklarına inandığımız gazetecileri ve diğerlerini serbest bırakma konusunda Türk hükümetini teşvik etmeye devam ediyoruz.”

Perşembe sabahı ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile telefonla görüştüğünü ifade eden Nauert, Elçilik personelinin bazı duruşmaları izlediğini aktardı. Nauert, Baas’ın daha önce Cumhuriyet gazetesine gerçekleştirdiği ziyareti hatırlattı ve bu ziyaretin “endişelerinin seviyesini gösterdiğini” belirtti.