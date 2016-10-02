ABD Dışişleri Bakanı'nın ses kaydı yayınlandı; Kerry, Esad'a askeri müdahalede bulunulmasını istemiş

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin basına sızan ses kayıtlarında, Suriye'de Beşşar Esad rejimine karşı askeri müdahalede bulunulması noktasında yönetim tarafından yeterince destek görmediğinden şikayet ettiği ortaya çıktı.

New York Times gazetesi, Kerry'nin yabancı diplomatlar ve Suriye'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan Suriyeli sivillerle yaptığı belirtilen bir toplantıya ilişkin ses kayıtlarını yayınladı.

John Kerry, ses kayıtlarında, Esad'a karşı askeri müdahalede bulunulması noktasında Başkan Barack Obama yönetiminden yeterince destek görmediğinden şikayet ederken, "Obama yönetimi içerisinde Suriye'de askeri güç kullanılması için sadece 3-4 kişi destek verdi, ben tartışmayı kaybettim" ifadesini kullandı.

Esad'a karşı güç kullanılmasını istemiş

Kerry'nin, kayıtlarda kendisinin Esad'a karşı askeri güç kullanılması için yönetime baskı yaptığını iddia ederken de şunları kaydetti:

"Güç kullanılması gerektiğini söyledim. Bunun için öne çıktım. Elinde bulundurduğu silahlardan dolayı Esad'ın peşinden gitmemiz gerektiğini söyleyen bendim ve daha sonra ise durum farklı bir şekilde gelişti. Fakat en temelinde Kongre bunun için oy kullanılmasına dahi izin vermedi."

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı sırasında John Kerry'nin sözlerinin kaydedildiği belirtilirken, Kerry'nin konuşma esnasında Rusya hakkında sarf ettiği sözler de dikkati çekiyor.

Kerry'nin, Rusya'nın herhangi bir uluslararası hukuku gözetmediğini belirttiği konuşmasında, "Ruslar Suriye'ye davet edildi, biz edilmedik. Biz Ruslar gibi davranmıyoruz. Standartlarımız farklı. Bizim Suriye'de jetlerimizin uçmasının tek sebebi IŞİD'e karşı verdiğimiz mücadele." dediği belirtildi.

John Kerry'nin, konuşmasında, "Eğer Esad'ın peşinden gitseydik, rejime ait bütün hava savunma mekanizmalarını ortadan kaldırmamız gerekirdi ve bunun hukuki bir zemini yok" değerlendirmesinde bulunduğu da kaydedildi.