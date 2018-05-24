ABD Dışişleri Bakanı'ndan S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almamasını umduklarını söyledi. Rusya'nın Türkiye de dahil olmak üzere Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını savunan Pompeo, bunun için önlemler aldıklarını ifade etti.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun oturumunda konuşan Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almaması için çalışmalar yaptıklarını, bu alımın gerçekleşmemesini umduklarını belirtti.

"Çalışmaları sürdürüyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye F-35 bombardıman uçaklarının teslimiyle ilgili nihai kararın verilmediğinin de S-400’lerle ilgili açıklamalarına ek olarak alını çizdi.

''Türkiye’nin S-400 almaması için çalışmaları sürdürüyoruz. Onlar henüz bunu yapmadı ve hiçbir zaman da almayacaklarını umuyorum'' diye konuşan Pompeo, Türkiye’nin NATO içinde kalması gerektiğini düşündüğünü, ancak Ankara'nın ittifakın politikasına uygun hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, ''Bosna'daki riskleri anlıyoruz. Bu bölgenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın bu bölgeyi istikrarsızlaştırmak için çok çalıştığını biliyoruz'' değerlendirmesini de yaptı. Komisyon üyesi vekillerden birinin ''Türkler gibi mi'' sorusu üzerine Pompeo, ''Evet'' yanıtını verdi ve ekledi: ''Bizi daha iyi konuma getirecek bir strateji üzerinde çalışıyoruz.''