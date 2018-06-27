ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı: Türkiye S-400'ten vazgeçmezse F-35 tehlikeye girer

ABD'nin Avrupa ve Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçaklarının alımının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

ABD Senatosu'na bilgi veren Mitchell, Türkiye'nin S-400'ü satın alması halinde Başkan Donald Trump tarafından geçen yıl yürürlüğe konan yaptırım yasasının kapsamına gireceğini ifade etti.

Senato'nun dış ilişkiler alt komisyonunda konuşan Mitchell, "S-400'ün satın alınmasının F-35 dahil olmak üzere Türkiye ile ABD arasında savunma-sanayi işbirliğinin geleceğini kaçınılmaz olarak etkileyeceğini her ortamda net şekilde ifade ettik" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre, Türkiye'nin ABD için 'hayati bir müttefik ve ortak' olduğunu ifade ederek Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye desteğine atıfta bulunan Mitchell, "İstihbarat ve diğer alanlarda çok yakından çalışıyoruz, ancak bu işleri raydan çıkarabilir" dedi.

Mitchell, ABD yönetiminin ihtiyaç duyması halinde, Kongre'de geçen hafta ele alınan tasarıya gerek olmadan F-35'lerin Türkiye'ye transferini önleyecek yetkiye sahip olduğunu ifade etti.

Uçağı üreten Lockheed Martin şirketi geçen hafta Türkiye için üretilen F-35 uçağının fabrikadan çıkışını kutlamak amacıyla tören düzenledi. Ancak Türkiye'ye değil, uçağı kullanacak pilotların eğitimi için Arizona'ya gönderildi. F-35 uçaklarının gelecek yıldan önce Türkiye'ye gönderilmesi beklenmiyor.