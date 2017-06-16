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ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye'de Müslüman Kardeşler hükümetin parçası haline geldi

Tillerson, Türkiye ve Bahreyn parlamentolarını örnek göstererek 'Müslüman Kardeşler hükümetlerin parçası haline geldiler' dedi

16 Haziran 2017 00:12

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar’la diplomatik ilişkileri kesen Arap ülkelerinin Müslüman Kardeşler'i tümden “terör örgütü” ilan etmesinin “Bölgesel istikrar ve güvenlik açısından” komplikasyonlara neden olabileceğini söyledi. 

El Cezire İngilizce’nin haberine göre Tillerson, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nda Körfez krizi ile ilgili yaptığı konuşmada, “Müslüman Kardeşler’in bazı unsurları hükümetlerin parçası haline geldiler” derken örnek olarak “Türkiye ve Bahreyn parlamentolarının üyelerini” gösterdi.

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