ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye'de Müslüman Kardeşler hükümetin parçası haline geldi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar’la diplomatik ilişkileri kesen Arap ülkelerinin Müslüman Kardeşler'i tümden “terör örgütü” ilan etmesinin “Bölgesel istikrar ve güvenlik açısından” komplikasyonlara neden olabileceğini söyledi.

El Cezire İngilizce’nin haberine göre Tillerson, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nda Körfez krizi ile ilgili yaptığı konuşmada, “Müslüman Kardeşler’in bazı unsurları hükümetlerin parçası haline geldiler” derken örnek olarak “Türkiye ve Bahreyn parlamentolarının üyelerini” gösterdi.