T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye dahil 5 ülkeye ziyarette bulunacak

Rex Tillerson üst düzey Türk yetkililerle bazı ikili ve bölgesel konuları görüşecek

09 Şubat 2018 02:16

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson gelecek hafta Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt’te resmi ziyaretlerde bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 11-16 Şubat tarihlerinde beş farklı ülkede ziyaretler gerçekleştirecek olan Tillerson Amman, Ankara, Beyrut, Kahire ve Kuveyt şehirlerinde resmi temaslarda bulunacak.

Açıklamaya göre Türkiye’ye de gelecek olan Tillerson üst düzey Türk yetkilileriyle bazı ikili ve bölgesel konuları görüşecek. Ürdün’de Kral 2. Abdullah ibn Al-Hussein ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al-Safadi ile görüşecek olan Tillerson, Beyrut’ta Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Başbakan Saad Hariri ve Meclis Sözcüsü Nabih Berri ile görüşecek. Tillerson Mısır’da da üst düzey yetkililerle görüşüp ABD-Mısır ortaklığını görüşecek.

Tillerson liderliğindeki ABD Dışişleri Bakanlığı Kuveyt’te IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’nı da yönetecek ve Irak’ın Yeniden İnşası Konferansı’na katılacak.

Üç gün sürecek olan Irak’ın Yeniden İnşası Konferansı’nda özel sektör yatırım fırsatları ve Irak için yapılabilecek uluslararası destekler görüşülecek.

ETİKETLER

rex tillersonabdtürkiyekuveytgörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24