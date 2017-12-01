T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Pompeo mu getirilecek?

New York Times, CIA'in başına ise Senatör Tom Cotton'ın getirileceği ileri sürdü

01 Aralık 2017 01:37

New York Times gazetesi, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun getirileceğini iddia etti.

New York Times gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre; Beyaz Saray, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmek istiyor.

Değişikliğin birkaç hafta içinde yapılacaği iddia ediliyor.

CIA'in başına ise Senatör Tom Cotton'ın getirileceği ileri sürülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu değişikliğe onay verip vermediği henüz belli değil; ancak bir süredir Trump ve Tillerson'ın arasında anlaşmazlık olduğu yönünde iddialar Amerikan basının gündeminde yer alıyor

ETİKETLER

abdtillersonpompeoNew York Times

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24