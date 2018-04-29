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BBC Türkçe

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki hareketinden endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik attığı adımlardan endişeli olduklarını söyledi. Ancak Tillerson, Türkiye'nin "terörle mücadele" konusundaki meşru hakkını tanıdıklarını belirtti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik harekatından dolayı endişeli olduklarını açıkladı.

Londra'ya giderken gazetecilere açıklamalarda bulunan Tillerson, "Kuzey Suriye'de Türk vakasıyla ilgili endişeliyiz" dedi.

Tillerson ayrıca, "Türkiye'nin vatandaşlarını terörist unsurlardan korumaya yönelik meşru hakkını tanıyor ve takdir ediyoruz" diye konuştu.

Her iki tarafa da sivil can kayıpların en aza indirilmesi ve itidalli davranması konusunda çağrı yaptığını söyleyen Tillerson, "ABD meşru güvenlik kaygıları konusunda Türkiye ile birlikte çalışmayı hedefliyor" dedi.

Tillerson'ın ifadelerinden birkaç saat önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'yi "Kürtler arasında ayrılıkçı fikirleri teşvik etmekle" suçladı.

Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Washington aktif olarak Kürtler arasında ayrılıkçı fikirleri teşvik etti, etmeyi de sürdürüyor... ABD ya durumu anlamıyor, ya da yaptığı kesinlikle bilinçli bir provokasyon" diye konuştu.

ABD, daha önceki açıklamalarında Türkiye'ye Afrin'e yönelik bir operasyon başlatmaması çağrısı yapmıştı. Operasyonun ardından da harekatın kapsam ve zamanlamasının sınırlı olması gerektiğini söylemişti.

Ancak bu çağrıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki gösterdi.

Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada, "Ne zaman iş biterse, bizim orada durmaya da zaten merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için de birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz yok. Bunu da bilmeniz lazım" dedi.

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