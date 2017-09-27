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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Çin'e gidiyor

Göreve geldikten sonra Tillerson, 28 Eylül'de Çin'e ikinci ziyaretini yapmış olacak

27 Eylül 2017 07:29

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 28 Eylül'de Çin'e giderek üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yazılı açıklama yaparak, Tillerson'un 28 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceğini belirtti.

Nauert, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Tillerson'un bu ülkede üst düzey yetkililerle bir araya geleceğine dikkat çekerek, "Tillerson'un yapacağı ziyarette Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması, Başkan'ın bölgeye yapacağı ziyaret ve ticari yatırımların yanı sıra çok sayıda konu ele alınacak" ifadesine yer verdi.

Göreve geldikten sonra Çin'i ziyaret eden Tillerson, 28 Eylül'de Çin'e ikinci ziyaretini yapmış olacak.

 

 

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