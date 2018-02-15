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Deutsche Welle

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'ya geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ortadoğu gezisi kapsamında bugün Ankara'ya geliyor. Ziyaretin gündeminde Türkiye'nin Afrin operasyonu ve ABD'nin Suriye politikasının yer alması bekleniyor.

15 Şubat 2018 12:39

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ortadoğu gezisi kapsamında iki günlük ziyaret için bugün Ankara'ya geliyor. Türkiye'nin Afrin operasyonu ve ABD'nin YPG'ye verdiği destekten ötürü ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Türkiye'yi ziyaret eden Tillerson, Çarşamba günü Ürdün'de yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye için "çalışmaları ortak bir istikamette sürdürmek için bir yol bulmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin ABD için önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirten Tillerson "Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki bazı bölgelerde tehdit altında olduğunu biliyoruz" diye konuştu. ABD'li Bakan, Suriye'de nihai hedefin terör örgütü IŞİD'i ortadan kaldırmak ve Cenevre barış görüşmelerine geçebilmek olduğu belirtti.

Tillerson iki günlük Ankara ziyareti kapsamında mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin odağında Suriye konusunun yer alması bekleniyor.

"Ya düzelecek ya bozulacak"

Yetkilier son dönemde karşılıklı sert açıklamalar yapmıştı. ''ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz'' diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık söz ve vaat değil, somut adımlar istiyoruz. Tillerson'dan bunu isteyeceğiz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak'' diye konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Ortadoğu gezisi kapsamında ziyaret ettiği Kuveyt'te Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Türkiye'nin güvenlikle ilgili endişelerinin farkındayız, ancak Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler kaygı yaratıyor" demişti.

Türkiye'nin Afrin operasyonun ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Menbiç'e genişletmek istemesi iki ülke arasında gerginliğe neden oluyor.

AFP, DW/BD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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