ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü: Clinton üzüldü, özür dilemedi!

T24 - Wikileaks'ın yayınladığı belgelerin açıklanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Clinton ile görüşen Davutuoğlu 'Clinton özür diledi' şeklinde açıklama yaptı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley'nin sözleri, Davutoğlu'nun yaptığı açıklamayı düzeltir nitelikteydi.



Crowley: 'Clinton, Davutoğlu ile pazartesi günkü birebir görüşmesinde üzüntülerini dile getirdi' dedi. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın WikiLeaks internet sitesinin yayımladığı gizli belgelerle ilgili Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na yalnızca üzüntülerini ilettiği öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley’ye günlük basın toplantısında, Clinton’un Davutoğlu’ndan özür mü dilediği yoksa kendisine üzüntülerini mi ilettiği şeklinde bir soru soruldu. Crowley, “Bakan, Davutoğlu ile pazartesi günü birebir görüşmesinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’ye ve Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kircher’e yaptığı gibi üzüntüsünü ifade etti” dedi. Crowley, ABD yönetiminin diplomatik yazışmalardaki bilgilerin arkasında durup durmadığı yönündeki bir soruyu ise “Büyükelçilerimiz ve konsoloslarımızın yaptığı mükemmel işi inkâr etmiyoruz” dedi.







