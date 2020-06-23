ABD Dışişleri Bakanı: Silah ambargonun sona ermesiyle Avrupa ve Asya, İran'ın hedefi olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler'in (BM) İran'a yönelik uyguladığı silah ambargosunun ekim ayında sona ereceğini belirterek, İran'ın Rusya ve Çin'den alabileceği savaş uçaklarıyla Avrupa ve Asya'yı hedef haline getirebileceğini belirtti.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun yenilenmesini içeren karar tasarısı sundu. ABD, sunduğu yeni karar tasarısında İran'a silah ve ilgili malzemelerin satışının, tedarikinin ve transferinin yasaklanmasını talep etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter üzerinden İran'a uygulanan silah ambargosunun biteceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya'nın Su-30 ve Çin'in J-10 savaş uçaklarından alabilecek. Bu son derece ölümcül uçaklar ile Avrupa ve Asya, İran'ın hedefi haline gelebilir. ABD buna asla izin vermeyecek" dedi.



BM Güvenlik Konseyinin yaklaşık 12 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekim ayında sona eriyor.



