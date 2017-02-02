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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı, Rex Tillerson oldu

Tillerson senatodan 43'e karşı 56 oy olarak ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu

02 Şubat 2017 02:25

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı eski Exxon Mobil CEO'su Rex Tillerson, Senato'daki oylama sonucunda bakanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Tillerson, 43 aleyhte oya rağmen 56 senatörün desteğiyle bakanlık onayını aldı. Geçen hafta pazartesi günü Senato Dış İlişkiler Komitesinde yapılan oylamada Tillerson, 1 oy farkla onaylanmıştı.

20 Ocak'ta göreve başlayan Trump'ın kabinesindeki en önemli koltuğa oturacak Tillerson'ın kısa süre içinde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki bin civarında görevlinin "Trump'ın aldığı nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağını protesto eden" bir metne imza atmasının, henüz bakan olan Tillerson'ın öncelikle masasına gelecek konulardan biri olacağı belirtiliyor.

Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterilmesinin ardından Exxon Mobil'den ayrılan Tillerson'ın şirketteki üst düzey yöneticiliği 2000'li yılların başlarına kadar uzanıyor. Tillerson, 2001 yılında kıdemli başkan yardımcısı, 2004'te başkan ve direktör, 2006'da ise CEO olmuştu.

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