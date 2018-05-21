ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Yaptırımlara rağmen İran'la iş yapanlardan hesap soracağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin İran ile nükleer anlaşmadan geri çekilmesi sonrası uygulanacak yaptırımlara rağmen İran'la iş yapanlara hesap soracaklarını söyledi. Washington'da gazetecilere konuşan Pompeo, "İran'a tarihteki görülmüş en güçlü yaptırımları uygulayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi, Avrupa Birliği'nin (AB) ve bazı müttefik ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

Pompeo'nun açıklamaları, Dışişleri Bakanı sıfatıyla yaptığı ilk büyük basın toplantısında geldi.

"İran'a eşi benzeri görülmemiş türden yaptırımlar uygulayacağız. " diyen Pompeo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tahran'daki liderlerin ne kadar ciddi olduğumuzdan şüphesi kalmayacak. Finansal baskıları artıracağız. İran bir daha asla Orta Doğu'da baskı kuracak sınırsız yetkiyi eline geçiremeyecek. İran'a yaptığımız talepler anlamsız değil. "

"Eğer nükleer programı yeniden başlatırlarsa, biz de yanıt vermeye tam manasıyla hazırız" diyen Pompeo, bu yanıtın niteliğiyle ilgili ise detay vermedi.

2015 yılında İran ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşma imzalamıştı.

Trump ise anlaşmayı "delilik" olarak nitelendirerek, çekilmek istediğini söylüyor, İngiltere ve AB'li müttefikleri onu vazgeçirmeye çalışıyordu.

Tarihi bir karar veren Trump 8 Mayıs'ta Beyaz Saray'da anlaşmadan çekildiklerini açıkladı. İran, "Trump'ın kararı hukuka aykırı" sözleriyle karara tepki gösterdi.

Uzmanlara göre, İran'a yönelik yaptırımların yeniden başlaması, İran ile iş yapan üçüncü ülke ve şirketleri de ilgilendiriyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkeler için, para, altın, ham petrol ve petrol ürünleri ticaretine yönelik yaptırımlar önemli.

Başta Çin, Hindistan ve Türkiye olmak üzere İran'dan petrol ve petrol ürünü satın alan pek çok ülke ABD ile görüşüp istisna talebinde bulunacaklar. Öte yandan Türkiye karara rağmen İran ile ticaretin devam edeceğini söylüyor.