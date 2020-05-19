ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye ile iş birliğimiz sürecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pompeo, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla ABD ile Türkiye’nin Covid-19’la mücadelede yaptığı işbirliğini ele almaktan memnun oldum. Türk & ABD vatandaşlarının ülkelerine dönmelerini sağlamayı, tedarik zinciri & NATO İttifakı dahilindeki çalışmalarda işbirliği yapmayı sürdüreceğiz" yazdı.