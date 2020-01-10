ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklama yaptı. İran ile geriline ilişkin "Elçiliklere saldırı olacağına dair istihbarat var" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

"İran'a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe sokuyoruz" diyen Mnuchin, yaptırımların tekstil, madencilik ve imalat alanında olacağını belirterek "Amacımız küresel terör saldırılarının önüne geçmektir" dedi.

Mnuchin'in "Başkan Trump açıkça ifade etmiştir, İran terörist davranışlarına son vermeden ve nükleer silahlardan vazgeçmedikçe ABD yaptırımdan vazgeçmeyecektir" dedi.

Ardından Pompeo, konuşma yaptı. Pompeo, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

" İran'a yeni yaptırımları yürürlüğe koyduk. 8 üst düzey İranlı yetkili yaptırım listesine alındı. Bunlar 1500 sivilin öldürülmesi için emir vermiştir. Ayetullah da yaptırım listesine alınmıştır. İranla tekstil ve enerji gibi alanlarda ticaret yapan herkes yaptırım kapsamına alınacak. Alimünyum ve demir sektöründe bulunan 17 firma yaptırım uygulandı. İran'a ekonomik olarak zarar verdik.

" Bir saldırı tehdidi vardı adım attık ve ABD halkını en az riske atacak şekilde hareket ettik. Elçiliklere saldırı olacağına dair istihbarat var. Süleymani'nin ABD büyükelçiliklerine saldırmayı planlıyordu. Büyük çapta saldırılar planlıyordu. Attığımız adımlar ABD güvenliğini sağlamak için atıldı.

" Bizim amacımız Irak güvenlik güçlerinin başarılı olabilmesi için bir çerçeve oluşturabilmek ve teröristlere karşı başarılı olabilmelerini sağlamak. Başkan da doğru yapının oluşturulmasını istiyor.

" Ukrayna uçağının İran füzesi tarafından düşürülmesinin son derece muhtemel olduğunu düşünüyoruz ancak soruşturmanın tamamlanmasını beklememiz lazım. Ukrayna yolcu uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine dair haberlere inanmamak için sebep yok, İran'ın tam işbirliğiyle tüm olguları ortaya koyan kapsamlı soruşturmaya ihtiyacımız var. Soruşturma sonuçlarını aldıktan sonra bütün dünyanın gereken adımları atacağını düşünüyoruz. Ukrayna uçağını kimin düşürdüğüne dair bilgi veren kişi yada kurumlar yaptırımlardan muaf tutulacak.

"İran ile insani yardım için ticaret ve SWIFT para transferi devam edebilecek.

" Kasım Süleymani öldürüldükten sonra tehditler ortadan kalktı mı? Her zaman tehditler olacaktır. Ama IŞİD’i, Usame Bin Ladin’i, Kasım Süleymani’yi ortadan kaldırdık."IŞİD'i ortadan kaldırdık, Bağdadi'yi, Süleymani'yi ortadan kaldırdık. Bu, ABD'ye olan tehdidi azalttı.