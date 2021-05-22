ABD Dışişleri Bakanı: Ortak önceliklerimizde NATO müttefikimiz Türkiye ile iş birliğimizi sürdürmemiz çok önemli

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu hafta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını "Yahudi Karşıtı" olarak nitelendirmesinin ardından Ankara-Washington hattında gerilim yükselirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştuğunu belirten Blinken, "insan hakları ve demokrasinin önemini vurguladığını" söyledi. Biden yönetimi yetkilileri birçok kez Türkiye ile ilgili açıklamalarında "insan hakları ve demokrasi" vurgusu yaptı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Blinken, "Mevlüt Çavuşoğlu ile tam zamanında görüşme fırsatı bulduk bugün. Ortak önceliklerimizde NATO müttefikimizle iş birliğimizi sürdürmemiz çok önemli" yazdı.

Blinken paylaşımına, "Aynı zamanda Yunanistan ile yapıcı görüşmeleri desteklediğimi söyledim ve insan hakları ile demokrasinin önemini vurguladım" diye devam etti.