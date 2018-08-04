ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye ile işbirliği açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin, Washington yönetiminin işbirliği içinde çalışmayı sürdürmeyi amaçladığı bir NATO ortağı olduğunu söyledi.

51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da bulunan Pompeo, gazetecilere yaptığı açıklamada, papaz Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde bu konuların gündeme geldiğini ifade eden Pompeo, zorluklara rağmen yakın ve birlikte iyi çalışabilen ABD ve Türkiye'nin, NATO ittifakı çatısında ve diğer mevzularda bir arada çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Pompeo, "Türkiye, ABD'nin işbirliği içinde çalışmayı sürdürmeyi hedeflediği bir NATO ortağıdır" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ile görüşmesinde Brunson'ın serbest bırakılması ve ABD'ye dönmesine izin verilmesi isteklerini açıkça dile getirdiğini belirten Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığının bazı yerel çalışanlarının da serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Pompeo, "Gelecek günlerde bunun olduğunu göreceğimizi ümit ediyorum" dedi.