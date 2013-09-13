ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Suriye'nin verdiği sözler yeterli değil

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın önerdiği planı görüşmek üzere bir araya geldi.

İki bakan Cenevre'deki Intercontinental Otel'de yaptıkları heyetlerarası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Suriye rejiminin kimyasal silahlarının listesini 30 günde vermeyi planladığını ve bunun bir standart olduğunu ifade ettiğini belirten Kerry, "Şu anda bu süreçle ilgili, rejimin davranışları ve bu silahların sadece bulunması değil aynı zamanda kullanılması nedeniyle standart diye birşey yoktur. Suriye rejiminin verdiği sözler bize göre yeterli değil" dedi.

Rusya'nın teklifinden beklentilerin büyük olduğunu vurgulayan Kerry, "Bu, bir oyun değil. Bunu daha önce konuştuğumuzda da arkadaşım Lavrov'a söyledim. Gerçek olmalı, kapsamlı olmalı, denetlenebilir olmalı, güvenilir olmalı, zamanlaması iyi olmalı ve zaman kısıtlamasına uyularak uygulanmalı ve eğer uygulanmazsa sonuçları olmalı" diye konuştu.

Diplomasinin her zaman ABD Başkanı Barrack Obama ve yönetiminin ilk başvurduğu şey olduğuna değinen Kerry, "Barışçıl bir çözüm sağlamak açık bir şekilde askeri müdahaleye tercih edilir" ifadesini kullandı.

Esad rejimini test edeceğiz

Planın ancak kimyasal silah uzmanlarının yardımı ve Esed rejiminin tam olarak plana uyması ile başarılı olabileceğini vurgulayan Kerry, "Buraya uluslararası ortaklarımızla paylaşabileceğimiz, bundan sonra atılacak adımları belirlemeye geldik. Hep beraber Esad rejiminin taahhütlerini yerine getirip getirmediğini test edeceğiz" dedi.

Kerry, 100 bin Suriyelinin ölümü ve milyonlarca insanın yerinden edilmesinin insanlığın vicdanındaki yerini koruduğunu da belirterek, ABD olarak bunu akıllarında tutmaya devam edeceklerini ve bununla mücadele edeceklerini de söyledi.

Lavrov: Cenevre-2 için de fırsat yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da çok ciddi bir işe başladıklarını belirterek, "Suriye'deki sorun konusunda prensipler üzerine kurulmuş bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Bu toplantıyı yapmadan önce Bakan Kerry ile telefonda defalarca görüştüklerini belirten Lavrov, "Bu gelişmeler Cenevre-2 için de fırsat yaratıyor" dedi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın siyasi pozisyonu hakkında gerekli açıklamayı yaptığını belirterek, diplomasinin sessizlik gerektirdiğini söyledi.

Kerry'nin çeviriyi duyamadığını belirtmesi üzerine de Lavrov, "Sadece günlük bir konuşmaydı" diyerek espri yaptı.

Soru alınmayan basın toplantısının ardından Kerry ve Lavrov ikili görüşmeye geçti.

Plan hakkındaki heyetlerarası görüşmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor.