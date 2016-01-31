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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Cenevre'de sonuca varılamazsa istikrarsızlık tüm Ortadoğu'ya yayılabilir

"Suriye krizine askeri bir çözüm bulunması olanaksız"

31 Ocak 2016 23:33

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Cenevre görüşmelerinden sonuç alınmaması halinde istikrarsızlığın tüm Ortadoğu'ya yayılma riskinin bulunduğunu söyledi.

Radikal'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Cenevre görüşmelerinden sonuç alınması için tarafların özveriyle çalışması gerektiğini söyledi. Kerry, bir uzlaşmaya varılamaması durumunda Suriye'deki istikrarsızlığın tüm Ortadoğu'ya yayılması riskinin bulunduğunu vurguladı. Suriye krizine askeri bir çözüm bulunmasının olanaksız olduğunu belirten Kerry, “Suriye rejiminin temel bir görevi var: Yardıma muhtaç bölgelerdeki insanlara insani yardımın ulaşmasını sağlamak. Bu hemen, bugün içerisinde olmalı diye konuştu.

Cenevre'de, kilit önemdeki ülkelerin de katıldığı ve geniş tabanlı diplomatik girişimlerin, şiddeti azaltma, IŞİD gibi terör örgütlerini yok etme, kapsamlı, huzurlu ve çoğulcu bir Suriye için temel oluşturduğunu belirten Kerry, Cenevre'de bir sonuca varılamaması durumunda, Suriye'deki krizin bütün Ortadoğu'ya yayılabileceğini belirtti.

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