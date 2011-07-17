-ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CLINTON YUNANİSTAN'DA ATİNA (A.A) - 17.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'nin zor bir dönemden geçen Yunanistan'ın yanında olduğunu söyledi. Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret eden Clinton, Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Lambrinidis ile bir araya geldi. Lambrinidis, Clinton'ı Dışişleri Bakanlığı merdivenlerinde karşıladı. Görüşmeden sonra Clinton ile Lambrinidis, ABD-Yunanistan, Yunanistan-Türkiye ilişkileri, Yunanistan ekonomisi, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ile Kıbrıs meselesi konularında görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladılar. Düzenlenen basın toplantısında, Atina'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ABD Dışişleri Bakanı, ''iki ülkenin dost ve müttefik olduğunu'' vurguladı. ''ABD'nin, Yunan halkı ile Hükümeti'nin yanında olduğunun'' altını çizen Clinton, Yunan Hükümeti'nin ekonomik istikrarın sağlanması yolunda ciddi adımlar attığını söyledi. Yeni ekonomik reformların Yunanistan'ın daha rekabetçi hale gelmesine katkı sağlayacağı yorumunu yapan Clinton, bu çerçevede Yunan halkı için çok önemli olan yatırım ve iş gücünün de artacağına olan inancını dile getirdi. ''Zorluklar olduğunu'' vurgulayan ABD Dışişleri Bakanı, ''Kanseri atlatmak için acı ilacı içmek durumunda kalınabiliyor, biz bu dönemde Yunanistan'ın tam destekçisiyiz'' diye konuştu. Yunan hükümetinin daha iyi bir ekonomik gelecek için adımlar attığını kaydeden Clinton, sonuçların hemen görülmeseler de ilerleyen dönemde kendilerini göstereceklerine olan inancını dile getirdi. Clinton, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ve hükümetinin Batı Balkanlar'ın AB'ye katılımı konusundaki çalışmalarını çok değerli bulduğunu da söyledi. Clinton, temasları çerçevesinde bugün Başbakan Papandreu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos ile bir araya gelecek.