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ABD Dışişleri Bakanı Clinton Ankara'ya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Orta Doğu ve Avrupa'daki temaslarının ardından Ankara'ya geldi.

07 Mart 2009 02:00

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Orta Doğu ve Avrupa'daki temaslarının ardından, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Clinton ve beraberindeki heyeti Esenboğa havaalanında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Büyüktaş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffry ve diğer yetkililer karşıladı.

Ankara'ya özel uçakla gelen Clinton, VIP salonuna girmeden apronda bekleyen otomobillerle ikamet edeceği otele doğru hareket etti.

Ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek olan Clinton, Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile bir araya gelerek, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Konuk Bakanın temaslarının ardından akşam saatlerinde Ankara'dan
ayrılması bekleniyor.

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