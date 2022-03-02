T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavar ulaştıracaklarını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyledi.

02 Mart 2022 23:01

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarını ulaştıracaklarını bildirdi.

“Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor" ifadelerini kullanan Blinken, çok sayıdaki Rusya vatandaşının Ukrayna’daki savaşın bir parçası olmak istemediğini açıkladı. 

Blinken, ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyledi.
 
Ayrıntılar geliyor... 

 

antony blinkenabd dışişleri bakanırusyaukrayna
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24