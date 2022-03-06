ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Polonya ile Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için çalıştıklarını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaş uçağı talebi üzerine bugün yaptığı açıklamada ABD ve Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için çalıştığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ortak basın toplantısı düzenliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına yönelik açıklamalarda bulunan Blinken, savaşın en büyük yükünün komşu ülkelerde olduğunu belirtti.

Blinken, 'İşbirliği yapmamız lazım. Ülkelerin insan haklarına, hukukun üstünlüğüne saygı duyduğunu biliyoruz. Bu yüzden Moldova'yı destekleyeceğiz ki burada kamu sektöründe bütünlüğünü de arttırmak istiyorsunuz' dedi.

"Ortaklığımız, ortak çıkarlar ve ortak değerlerden kaynaklanıyor. Ukraynalı mültecilere gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz" diyen ABD'li bakan sözlerine şöyle devam etti;

"Burada en büyük yükü Moldova gibi Polonya gibi komşu ülkeler çekiyor. Çok büyük uluslararası örgütler var. Başkan Biden kongremizden acil fon, acil destek talep etti. Çok büyük insani yardım da kapsıyor paket. Kendi teknik uzmanlığımızı da getiriyoruz bölgeye, kaynaklar da getireceğiz üzerinizdeki yükü hafifletmek için."

Moldova'da basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için Polonya'yla aktif bir şekilde çalıştığını doğruladı.

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