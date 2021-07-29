ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Taliban, gücü eline geçirirse Afganistan 'parya devlet' haline gelebilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'ın iktidarı tamamıyla ele geçirmesi durumunda Afganistan'ın uluslararası toplumdan dışlanarak bir "parya devlet" haline geleceğini söyledi.

Hindistan ziyaretinin ilk gününde gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, "İnsanlarının haklarına saygı duymayan, halkına karşı büyük suçlar işleyen bir Afganistan, parya devlet haline gelir" dedi.

Blinken, "Taliban uluslararası tanınırlık istediğini, Afganistan için uluslararası toplumdan destek istediğini söylüyor. Tahminen liderlerinin dünyada özgürce ziyaret edebilmesini, yaptırımların kalkmasını vb. de istiyordur. Zorla iktidarı almak ve halkının haklarını ihlal etmek bu hedefler doğrultusunda doğru bir yol değildir" ifadelerini kullandı.

Parya devlet ifadesi, uyguladığı politikalar nedeniyle uluslararası toplumdan dışlanan ve izole edilen devletler için kullanılıyor.

Bir Taliban heyeti, dün Çin'e gitti ve Dışişleri Bakanı ile görüştü.

ABD ordu istihbaratı, Taliban'ın ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden 6 ila 12 ay arasında Kabil'i ele geçirebileceğini ifade etmişti.