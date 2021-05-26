ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu ziyaretlerinin ikinci gününde Mısır'a gitti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını güçlendirmek için yaptığı Orta Doğu ziyaretinin ikinci gününde anlaşmaya arabuluculuk yapan Mısır'a gitti.

Blinken Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştükten sonra Kral II. Abdullah ile görüşmek üzere Ürdün'e geçecek.

ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi günü Sisi ile yaptığı telefon konuşmasında "Mısır'a başarılı diplomasisi" için teşekkür etmişti. İsrail ve Hamas arasındaki görüşmelere Mısırlı arabulucular liderlik ediyor.

Blinken dün İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Batı Şeria'da Filistin lideri Mahmud Abbas'la görüşmüştü. Blinken, Biden'ın Kongre'yi Gazze'ye 75 milyon dolar yapma niyetinde oldukları konusunda bilgilendireceklerini söyledi.