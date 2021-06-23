ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Libya'da barış ve istikrarı sağlamak için Aralık ayında seçim yapılması gerekli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Libya'da barış ve istikrarı sağlamak için Aralık ayında seçim yapılmasının gerekli olduğunu açıkladı. Ayrıca Blinken, "Çatışan tüm tarafların Libya'dan çekilmesini istiyoruz" dedi.

Blinken, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak üzere gittiği Berlin'de, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Blinken, Berlin'deki barış konferansından önce yaptığı açıklamada, "Dış müdahale olmadan, egemen, istikrarlı, bütünleşmiş ve güvenli bir Libya hedefini paylaşıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için Aralık ayında ulusal seçimlerin yapılması gerekiyor. Bu, anayasal ve yasal konularda acil anlaşma yapılması gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Yabancı askerlere de değinen Blinken, şu ifadeleri kullandı:

"Libya'nın güvenli ve egemen bir ülkeye doğru ilerlemesine gerçekten yardımcı olmak için geçmiş yıllarda sahip olmadığımız bir fırsatımız var. Bunun için de çatışan tüm tarafların Libya'dan çekilmesini istiyoruz."