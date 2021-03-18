ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kuzey Akım-2, amacı Avrupa'yı bölmek olan Rusya'nın jeopolitik bir projesidir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken , Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı inşasına katılan şirketlerden faaliyetlerini durdurmalarını talep etti. Blinken, "Bu boru hattı, amacı Avrupa'yı bölmek ve Avrupa'nın enerji güvenliğini zayıflatmak olan Rusya'nın jeopolitik bir projesidir" dedi.

Blinken, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı inşasına katılan şirketlerin ABD yaptırımları riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının inşasında yer alan tüm kuruluşların ABD yaptırımları riskiyle karşı karşıya olduğunu ve boru hattındaki çalışmaları derhal durdurmaları gerektiği uyarısını yineliyor" ifadelerine yer verdi.

"Amacı Avrupa'yı bölmek"

Blinken, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını tamamlama çabalarını yakından izlediklerini ve projede faaliyet gösteren şirketlerle ilgili bilgileri değerlendirdiklerine vurgu yaparak, "Diğer ABD hükümetlerinin de daha önce belirttiği gibi, bu boru hattı, amacı Avrupa'yı bölmek ve Avrupa'nın enerji güvenliğini zayıflatmak olan Rusya'nın jeopolitik bir projesidir" dedi.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.