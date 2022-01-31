ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapmasının beklendiğini aktardı.

ABD’nin Rusya-Ukrayna arasındaki krize ilişkin diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmesinin beklendiği aktarıldı. Söz konusu görüşme, ABD’nin geçtiğimiz çarşamba günü güvenlik endişeleri ile ilgili Rusya'ya yazılı yanıtını sunmasından bu yana iki bakan arasındaki ilk görüşme olacak.

İki bakan son olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve Ukrayna'ya ilişkin gelişmeleri ele almıştı.