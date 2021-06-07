ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Biden'ın Putin görüşmesinde siber saldırılarla ilgili uyarıda bulunacağını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, gelecek hafta gerçekleşecek görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i son zamanlarda gerçekleşen siber saldırılarla ilgili uyaracağını söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Axios on HBO" programına konuk oldu. ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya geldiğinde neler konuşacağı konusuna değinen Blinken, ABD topraklarında meydana gelen siber saldırıların gündem olacağını söyledi.

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Blinken, Biden'ın Putin'e "açık ve net bir şekilde ABD'ye yönelik siber saldırılar geçerse harekete geçileceğini" aktaracağını söyledi.

Blinken aynı zamanda iki liderin toplantısının hedefinin Washington ve Moskova arasında "daha istikrarlı bir ilişki" olduğunu söyledi. Blinken "Size sonuçlarla ilgili iyimser olup olmadığımı söylemem. Bir toplantıdan bunu anlayabileceğimizi düşünmüyorum ancak göstergeler olacaktır. Her türlü hazırlıklıyız" dedi.

ABD'de mayıs ayında Colonial boru hattına, geçen hafta da gıda işleme şirketi JBS Foods'a yönelik siber saldırılar meydana gelmişti.