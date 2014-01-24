ABD Dışişleri Bakanı: Birçok ülke Suriye'ye barış gücü göndermeye hazır

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Eğer Suriye'de barış sağlanırsa, birçok ülke Suriye'ye barış gücü gönderme teklifi verdi" dedi.

Davutoğlu da gündeme getirmişti

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da daha önce yaptığı açıklamada konuyu gündeme getirmişti. Davutoğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde bu çapta bir çatışma olup da bir barış gücü ya da çatışmaları durduracak BM mevcudiyetinin olmadığı başka bir ülke yoktur. Cenevre'de bir anlaşma sağlanması halinde bunun denetimi ve gözetimi için alana BM mevcudiyeti girmeli" demişti.