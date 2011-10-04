ABD Dışişleri Bakanı 2 Kasım'da Türkiye'de olacak.

T24

Bu bilgiyi, Türkiye ve Afganistan cumhurbaşkanlarının başkanlığında yapılacak toplantıyla ilgili NTV’ye konuşan, ABD’nin Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Marc Grossman verdi.Grossman, NTV'ye verdiği özel röportajda, Clinton’ın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetine olumlu yanıt verdiğini söyledi.Bir dönem ABD’nin Ankara büyükelçisi görevini de sürdüren Grossman, “Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Clinton'a toplantıya katılıp katılmayacağını sordu. Bakan Clinton da katılacağını söyledi. Kendisi, 2 Kasım'da burada olacak” şeklinde konuştu.Bu arada Marc Grossman'dan, terörle mücadeleye ilişkin de dikkat çekici mesajlar geldi:"Amerika Birleşik Devletleri, yıllarca Türkiye'nin PKK'yla mücadelesine destek sağladı. Dışişleri Bakanı Clinton ve Davutoğlu'nun yaptıkları açıklamalardan ve düzenlemelerden hareketle, bu desteğin sürmesini bekliyorum. Ancak, diğer ülkelerin de hiçbir şekilde PKK'yı desteklemiyor olduğundan emin olmanız gerekir."