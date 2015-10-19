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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland Ankara'ya geliyor

Nuland'ın Ankara'da IŞİD ile mücadele çabaları, sığınmacı krizi ve ikili konuları ele alacağı belirtildi

19 Ekim 2015 01:36

ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, yarın Ankara'da temaslarda bulunacak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile İspanya'da bulunan Nuland'ın yarın Ankara'ya gideceği bildirildi.

Türk hükümetinin yetkilileriyle görüşecek Nuland'ın IŞİD ile mücadele çabalarını, sığınmacı krizini ve diğer bölgesel ve ikili konuları ele alacağı belirtilen açıklamada, Ankara'daki terör saldırısının ardından ABD'nin Türkiye ile güvenlik konusundaki dayanışmasını da vurgulayacağı kaydedildi.

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