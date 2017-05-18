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Dünya

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jonathan Cohen: ABD'nin YPG'yle ilişkisi 'geçici ve taktiksel'

"Savaş ortamının getirdiği şartlardan dolayı YPG ile bir ilişkimiz söz konusudur"

18 Mayıs 2017 19:08

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinden sonra ABD'den YPG ile ilgili açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jonathan Cohen tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin YPG'yle ilişkisi 'geçici ve taktiksel' ifadesine yer verildi. 

CNN Türk'te yer alan habere göre, 'Middle East Institute'de konuşan Cohen, "Savaş ortamının getirdiği şartlardan dolayı YPG ile bir ilişkimiz söz konusudur. Çünkü Suriye'deki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rakka'nın kurtarılmasında önemli bir role sahip. YPG'yle ilişkimiz geçici ve taktikseldir" ifadelerini kullandı.

Cohen, Musul operasyonundan sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Bağdat ile birlikte terör örgütü PKK'yı Şengal'den çıkarma konusundaki özenin artacağını söyledi. ABD tarafından kurulan SGD'nin büyük kısmının terör örgütü YPG oluşturuyor. Ankara, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın sözde başkenti Rakka'yı YPG'nin de katılacağı bir harekâtla almasına yönelik planlarına şiddetle karşı çıkıyor.

Washington'daki düşünce kuruluşu Ortadoğu Enstitüsü'nün 'ABD-Türkiye İlişkilerindeki Gerilimler' başlıklı panelinde konuştu. Cohen "Musul (operasyonu) bittiğinde bizimle birlikte hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) hem de Bağdat yönetiminin, PKK'yı Şengal'den çıkarma çabaları konusundaki özeninin arttığına şahit olacaksınız. Bu ister gönüllü şekilde, ister başka türlü olsun" dedi.

 

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