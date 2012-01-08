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Dünya

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Burns Ankara'ya geliyor ANKARA (A.A)

08 Ocak 2012 14:37

-ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Burns Ankara'ya geliyor ANKARA (A.A) - 08.01.2012 - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns, temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara'ya geliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Burns, yaklaşık 30 saat sürecek ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile görüşmeler yapacak. Bakan Davutoğlu'nun İran ziyaretinin ardından yapılacak olması açısından önem taşıyan ziyaret için ABD kaynakları daha önceden planlı bir ziyaret olduğunu belirtiyorlar. Burns ile yapılacak görüşmelerde İran ile ilgili gelişmelerin yanı sıra Irak ve Suriye'deki gelişmeler ile iki ülkenin de gündemindeki bütün konuların ele alınması bekleniyor.

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