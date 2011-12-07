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Dünya

ABD, diplomatların korumasını istedi WASHINGTON (A.A)

07 Aralık 2011 01:03

-ABD, diplomatların korumasını istedi WASHINGTON (A.A) - 06.12.2011 - ABD, Suriye'ye uluslararası hukuk uyarınca diplomatları koruma yükümlülüğünün bulunduğu uyarısında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Viyana Konvansiyonu gereğince Suriye hükümetinden, diplomatik personeli ve yerleri koruma yükümlülüğüne uymasını beklediklerini belirtti. Carney, diplomatların engelle ve yıldırmayla karşılaşmaksızın görevlerini yapabilmeleri gerektiğini kaydetti. Sözcü, Şam Büyükelçisi Robert Ford'un Suriye'deki varlığının, ABD'nin Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğuna yönelik mesajının, halka en etkili biçimde ulaştırılmasının yollarından biri olduğu düşüncesini taşıdıklarını belirtti. ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford'un bugün Suriye'ye geri döneceği açıklanmıştı.

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