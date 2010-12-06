-ABD DİPLOMATİK PERSONELİNİ DEĞİŞTİRECEK WASHINGTON (A.A) - 06.12.2010 - ABD'nin, Wikileaks internet sitesinde iç yazışmalarının ortaya dökülmesinin ardından diplomatik personelini değiştirmeye hazırlandığı ileri sürüldü. The Daily Beast internet sitesinde yayımlanan bir haberde, ''Obama yönetimi, tüm dünyada Amerikan elçiliklerindeki diplomatik ve askeri personeli ile istihbarat personelinde ciddi bir değişikliğe gitmeyi programa aldı. Çünkü Wikileaks bu kişilerin çalışmalarını imkansız, hatta tehlikeli bir hale getirdi'' ifadesi yer aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Leslie Phillips de değişiklikle ilgili bir soru üzerine, ''Gerekli olması halinde bunu yapacağımızı zaten söylemiştik'' yanıtını verdi. Bu arada, Dışişleri komisyonuna başkanlık eden Senatör John Kerry, NBC televizyonundaki ''Meet the Press'' adlı programda ''Bazı bölgelerde 'biz bunlarla çalışamayacağız' diyenler olması mümkün'' açıklamasında bulundu. -ABD'NİN ÖNEMLİ TESİSLERİ- Wikileaks, ABD'nin ulusal güvenliği açısından hayati olarak nitelendirdiği dünyanın dört bir köşesindeki önemli tesislerin listesini yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Şubat 2009'da yurtdışındaki tüm misyonlarına, kaybının, ABD'nin milli güvenliğini önemli ölçüde etkileyebileceği tüm tesisleri listelemesini istemişti. Listede petrol boru hatları, iletişim ve ulaşım merkezleriyle diğer önemli hedefler bulunuyor. Times gazetesi, haberi "Wikileaks ABD'ye karşı terör hedeflerinin listesini yayınladı" başlığıyla verdi. Listenin yayınlanmasının, saldırı düzenlemek isteyenlere geniş bir hedef yelpazesi sunabileceği belirtiliyor.