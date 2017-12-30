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Dünya

'ABD, Deyr ez Zor’daki IŞİD liderlerini helikopterlerle tahliye etti'

IŞİD liderlerini taşıyan helikopterlerinin, Haseke'nin güneyindeki El Basel barajının yakınlarına indiği iddia edildi

30 Aralık 2017 01:51

Suriye’de bulunan ABD güçlerinin, Deyr ez Zor’daki IŞİD liderlerini helikopterle tahliye ederek, Haseke kentine taşıdığı iddia edildi. 

Sputnik Türkiye’nin Suriye resmi haber ajansı SANA’dan aktardığı habere göre, 28 Aralık gecesi Deyr ez Zor'un kuzeyinden havalanan ABD helikopterleri, El Sad kampının üzerinden alçak irtifada geçerek Haseke'nin güneyindeki El Basel barajının yakınlarına indi.

"ABD, IŞİD liderlerini ilk kez tahliye etmiyor"

Yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, helikopterlerde ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) sığınan IŞİD liderlerinin bulunduğunu iddia eden SANA, ABD'nin IŞİD liderlerini ilk kez tahliye etmediğinin de altını çizdi.

Eylül ayında basına yansıyan haberlerde ABD'nin IŞİD kuşatmasının kırıldığı Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde bulunan 20'den fazla IŞİD komutanını ağustosta tahliye ettiği belirtilmişti.

Kasım ayındaysa İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin özel araştırması, 250 IŞİD militanı ve ailelerinin, ABD öncülüğündeki koalisyon ile DSG'nin ortak operasyonuyla Rakka'dan güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ortaya koymuştu.

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