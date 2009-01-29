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Ekonomi

ABD, dev paketi onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ekonomik krizi aşmak için 819 milyar dolarlık devlet yardımı sağlanmasına onay verdi

29 Ocak 2009 02:00

ABD'de Temsilciler Meclisi, ekonomik krizi aşmak için 819 milyar dolarlık devlet yardımını kabul etti. ABD'nin yeni başkanı Barack Obama, vergi indirimleriyle, kurum ve kuruluşlara acil yardım için bu miktardaki devlet yardımını istiyordu.

İktidardaki Demokrat Parti, 188'e karşı 244 oyla Temsilciler Meclisi'nden 819 milyar dolarlık yardımı geçirdi. 275 milyar dolar vergi indirimine, 544 milyar dolar da toplu taşıma ve bayındırlık gibi kamu hizmetlerine aktarılacak.

Devlet yardımı muhtemelen gelecek hafta Kongre'nin Senato kanadında oylanacak.

''İlk yasama zaferini kazanan'' Obama, oylamadan sonra, ''hızlı, cesur kararla ekonomiyi kurtarmak için Senato'ya gidildiğini'' söyledi.

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