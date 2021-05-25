ABD'den vatandaşlarına Covid-19 nedeniyle "Japonya'ya seyahat etmeyin" uyarısı

ABD vatandaşlarına yeni Koronavirüs varyantları endişesiyle Japonya'ya seyahat uyarısı yayımladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya için en yüksek olan 4. seviyede seyahat uyarısı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Covid-19 nedeniyle Japonya'ya gitmeyin" ifadeleri yer aldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayımlanan açıklamada "Japonya'ya bütün seyahatlerden kaçınılmalı. Japonya'daki son duruma göre tamamen aşılanmış kişiler bile Covid-19 varyantlarına yakalanma ya da yayma riski taşıyabilir" ifadeleri yer aldı.

İki aydan az zaman kalan 2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlık yapılan Japonya'da Tokyo'da yaklaşık bir ay uygulanan olağanüstü hâl vakaların düşmesini sağlasa da ülke genelinde dördüncü dalga üzerinde büyük bir etkisi olmadı. Japonya'nın sınırları şu an için turistlere kapalı.

Tokyo'da yetkililer ABD'nin uyarısının Olimpiyatlar hazırlığına etki etmeyeceğini açıkladı.

Japonya genelinde Covid-19 nedeniyle geçen yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın bu yıl da iptal edilmesi yönünde çağrılar artsa da organizatörler etkinliğin 23 Temmuz'da gerçekleşeceğini söylüyor.