ABD'den Türkiye'nin de dâhil olduğu 6 ülkeye gümrük vergisi kararı

ABD aralarında Türkiye’nin de olduğu altı ülkeden yapılan ithalata yönelik yüzde 25 oranında vergi getirileceğini açıkladı. Öte yandan yeni vergiler uluslararası müzakereler devam ederken askıda olacak.

ABD Ticaret Temsilcisi’nin ofisinden yapılan açıklamada, Britanya, İtalya, İspanya, Türkiye, Hindistan ve Avusturya’dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirilmesine onay verildiği açıklandı. ABD Ticaret Temsilciliği bunun üzerine bu ülkelerden ithal edilen 2 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 oranında vergi getirilmesine karar verdi.

Söz konusu vergilerin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve G20 süreçleri kapsamında çok taraflı olarak yürütülen müzakerelerin tamamlanmasına zaman tanımak amacıyla 180 gün askıda olacağı belirtildi.