ABD'den Suriye'nin kuzeyine yaptırım kalkanı

T24 Dış Haberler

ABD, Suriye'nin kuzeyinde Şam'ın kontrolü dışındaki bölgelere yabancı yatırıma izin vereceğini; yatırım yapanlara yaptırım uygulamayacağını duyurdu. ABD, bu kararla geçmişte IŞİD'in kontrolünde olan bölgelere yardım edilmiş olacağını belirtti. Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG, kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde ise bir bölümü Türkiye destekli olan muhalif gruplar bulunuyor.

Çarşamba günü Fas'ın Marakeş kentinde yapılan IŞİD karşıtı koalisyon toplantısından önce açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Washington'un bu bölgeye yatırım yapacak şirketlere 'genel lisans' vereceğini; bunun da onları yaptırımlardan koruyacağını ifade etti.

SDG, ABD'nin desteğiyle birlikte IŞİD'i bölgede yenmiş, Suriye'nin kuzeydoğusunun büyük bölümünde kontrol sağlamıştı. Şam, ülkenin kuzey bölümünün tamamıyla Suriye yönetimine geri dönmesi gerektiğini söylüyor.

Reuters'a konuşan bir ABD'li diplomat, Ankara'nın SDG'yi terör örgütü olarak tanımasına rağmen genel lisans kararına karşı çıkmayacağını; çünkü Türkiye destekli milislerin bulunduğu bölgenin de karar kapsamında olduğunu belirtti.

ABD, Suriye'ye yabancı yatırımı önlemek için yatırım yapan şirketlere yaptırım kararı çıkarmıştı.