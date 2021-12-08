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Dünya

ABD'den sonra Avustralya hükümeti de Pekin 2022'yi boykot kararı aldı

08 Aralık 2021 08:16

T24 Dış Haberler

ABD'den sonra Avustralya da hükümet yetkililerinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot edeceğini duyurdu. 

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar kötüleştiği göz önünde bulundurulunca alınan kararın sürpriz olmadığını belirtti. 

Siyasi kararlarla sporun ayrı tutulması gerektiğini ifade eden Morrison, atletlerin Olimpiyatlara gideceğini ifade etti.

Morrison, Avustralya'nın Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini sık sık gündeme getirdiğini ancak Pekin'in bu konuyu ele almak için gerekli kanalları açmadığını ifade etti.

Karar doğrultusunda tıpkı ABD'li gibi Avustralyalı yetkililer de Olimpiyatlar'a gitmeyecek.

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