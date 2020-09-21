ABD'den İran ve Venezuela'ya yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Savunma Bakanlığı’na yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. Pompeo, "ABD, İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı" dedi.

Pompeo, alınan yeni yaptırım kararlarına ilişkin açıklamasında, İran yönetimi üzerinde "tam baskı" uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.



İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuklarını hatırlatan Pompeo, Başkan Donald Trump liderliğinde İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.

Maduro'nun da İran ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle aynı yaptırımlara maruz kalacağını kaydeden Pompeo, şu ifadeleri kullandı:



"Trump yönetimi, dünyanın önde gelen terör sponsoru ve antisemitizm kaynağı İran'a karşı gerekli adımları atarak Orta Doğu ve Avrupa'daki Amerikalıları ve vatandaşlarını güvende tutmaya kararlıdır. İran rejimi kötü davranışlarını ele alan kapsamlı bir müzakere için masaya oturana dek yaptırımlarımızı sürdürecek ve genişleteceğiz."