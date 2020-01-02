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Dünya

ABD'den Irak'a seyahat uyarısı

Uyarıya neden olarak silahlı çatışma, adam kaçırma ve terör eylemleri gösterildi

02 Ocak 2020 12:26

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, silahlı çatışma, adam kaçırma ve terör eylemlerinden dolayı ABD yurttaşlarının Irak’a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Irak’ın çeşitli bölgelerinde batılı ülkeler için bazı tehditler olduğu da belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İran'a yakınlığıyla bilinen çoğunluğunu Iraklı Şii milis güçlerin oluşturduğu Haşdi Şabi yandaşlarının ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği'ni kuşatmasının ardından büyükelçilikte işlemlerin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu. 

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