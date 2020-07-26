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Dünya

ABD'den Huawei çalışanlarına vize yasağı

"Huawei ile iş yaparlarsa, insan hakları ihlalcileri ile iş yapıyorlar demektir"

26 Temmuz 2020 22:16

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin bazı çalışanlarına vize yasağı getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, küresel düzeyde insan hakları ihlalleri işleyen rejimlere destek sağlayan Çinli teknoloji şirketlerinin bazı çalışanlarına vize kısıtlamaları ve ülkeye giriş yasağı uyguladıklarını duyurdu.

Vize kısıtlaması ve yasağının "Çin Komünist Partisi rejiminin insan hakları ihlalleri"ne destek veren bazı Huawei çalışanlarına uygulanacağını belirten Pompeo, şirketin, Çin hükümetinin gözetim silahı olduğunu, siyasi muhalifleri sansürlediğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "toplama kampları"na destek verdiğini ifade etti.

"Huawei ile iş yaparlarsa, insan hakları ihlalcileri ile iş yapıyorlar demektir"

Pompeo, iki hafta önce yaptığı açıklamada da "Bazı Huawei çalışanları, insan hakları ihlalleri işleyen Çin Komünist Partisi rejimine materyal desteği sağlamaktadır. Tüm dünyadaki telekomünikasyon şirketleri, şu mesajı düşünmeli: Huawei ile iş yaparlarsa, insan hakları ihlalcileri ile iş yapıyorlar demektir" değerlendirmesinde bulundu.

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