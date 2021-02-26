ABD'den Ermenistan açıklaması: Ordu siyasete karışmamalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerini siyasete “müdahale etmemeleri” konusunda uyardı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price gazetecilere verdiği demeçte, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerini siyasete “müdahale etmemeleri” konusunda uyararak, “Tüm tarafları tedbirli olmaya ve herhangi şiddet içeren eylemden kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.
Price, "Devletlerin silahlı kuvvetlerinin iç siyasete müdahale etmemesi gerektiği şeklindeki temel demokratik ilkeyi tüm taraflara hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
TIKLAYIN: Ermenistan'da ordu Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi: Siyasi kriz bu noktaya nasıl geldi?