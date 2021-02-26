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Dünya

ABD'den Ermenistan açıklaması: Ordu siyasete karışmamalı

26 Şubat 2021 00:10

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerini siyasete “müdahale etmemeleri” konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price gazetecilere verdiği demeçte, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerini siyasete “müdahale etmemeleri” konusunda uyararak, “Tüm tarafları tedbirli olmaya ve herhangi şiddet içeren eylemden kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

Price, "Devletlerin silahlı kuvvetlerinin iç siyasete müdahale etmemesi gerektiği şeklindeki temel demokratik ilkeyi tüm taraflara hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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