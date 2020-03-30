ABD'den dönünce karantinaya girmediği için tepki çeken Işıl Reçber: Yazılanları okumuyorum, yeter ki Rüştü iyileşsin

ABD'den döndükten sonra kendini karantinaya almadığı için tepki çeken Işıl Reçber, eşi eski milli kaleci Rüştü Reçber'in Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasıyla kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Işıl Reçber, "İnsanların yazdıklarını okumuyorum, yeter ki Rüştü iyileşsin " dedi.

Işıl Reçber, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyada yayılırken ABD seyahatinden dönüp kendini karantinaya almadan işlettiği güzellik merkezine gitmişti. Reçber'in ziyaretinden kısa bir süre sonra eşi Rüştü Reçber'in Koronavirüs'e yakalanması üzerine Işıl Reçber tepki çekmişti.

Eşi Rüştü Reçber'in son durumuna da ilişkin açıklama yapan Işıl Reçber şunları söyledi: “Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika’dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim. Orası asla güzellik salonu değil. Amerika’dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Son bir haftadır da evdeydi.

Geçen cuma (27 Mart) Rüştü, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de hızla ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Bu durum beni endişelendirdi. Rüştü’yü zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar. Sonrasında hiç görmedim. Yattığı kata çıkartmıyorlar. Hatta telefonla bile konuşturmuyorlar. Doktorlar ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtti.

İnanın yazılanları hiç okumuyorum. Vaktim de yok, enerjim de. İstediklerini yazsınlar, çizsinler. Yeter ki, eşim bir an önce iyi olup evine dönsün. Benim vicdanımdan önce kendilerini sorgulasınlar. Cumartesi sabaha kadar telefonlarım susmadı. İnanıyorum ki, insanların sevgisi ve duası Rüştü’yü iyileştirecek"