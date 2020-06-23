ABD'den çalışma vizeleri ve yeşil kartlara yıl sonuna kadar yasak

T24 Dış Haberler

ABD'de Trump hükûmeti, Koronavirüs salgını sırasında işini kaybeden milyonlarca vatandaşına tekrar istihdam sağlanması için bazı işçi vizesi türlerinin verilmesini sene sonuna kadar dondurma kararı aldı.

Pazartesi günü yayınlanan başkanlık bildirgesine göre Washington, yeşil kartlara uygulanan yasağı uzatırken birçok geçici işçi vizesini de bu yasağa katma kararı aldı. Yıl sonuna kadar verilmeyecek vizelerin arasında şirketlerin uzmanlık sahibi yabancı çalışanları ülkeye getirmesine izin veren H-1B vizesi de bulunuyor.

ABD hükûmeti bu sayedeKoronavirüs döneminde işten çıkarılanların iş bulmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada bu hamlenin 525 bin vatandaşa istihdam sağlayacağını ifade etti.

H-1B vizesini sıklıkla kullanan Amazon, Google ve Twitter gibi teknoloji şirketleri karara tepki gösterdi.

Yaptığı açıklamada kararı, "öngörüsüz" olarak nitelendiren Amazon, "Yüksek kabiliyetli uzmanların ülkeye girmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını engellemek ABD'nin küresel rekabbetciliğini risk altına atacak" değerlendirmesinde bulundu.

Google da, "Göçmenler ABD'nin ekonomik başarısına büyük katkıda bulundu" açıklamasında bulundu.