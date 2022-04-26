ABD'den Ankara'ya: Kavala'yı serbest bırakın ve keyfi tutuklamaları sonlandırın; Türk halkı cezalandırılma korkusu olmadan temel haklarını kullanabilmeli!

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ABD, 1638 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve bakanlık sözcüsü Ned Price'ın imzasını taşıyan açıklamada, Kavala'nın çarptırıldığı cezanın "insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırı olduğu" ifade edildi.

Kararın Washington'ı "derinden rahatsız ettiği ve hayal kırıklığına uğrattığı" belirtilirken, Ankara'ya "siyasi yargılamalara son verin ve Tüm Türkiye vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı duyun" çağrısı yapıldı.

Ned Price, "Türkiye'de hala sivil toplum, medya, siyasi ve iş dünyası liderlerinin yargı tacizine maruz bırakılması bizi ciddi anlamda endişelendiriyor. Yapılanlar arasında uzun süre yargısız tutuklama, çok geniş terörizme destek iddiaları ve hakaret davaları var" ifadelerini kullandı.

"Türk halkı cezalandırılmaktan korkmadan insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanabilmelidir" denilen açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı, ifade özgürlüğü ve barışçı toplanma hakkının Türk Anayasa'sı tarafından korunduğuna da dikkat çekti. ABD ayrıca Türkiye'nin bu hakları halka tanımasının uluslararası hukuk ve AGİT taahhütleri kapsamında da gerekli olduğunu vurguladı.

Price, "Bir kez daha Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda serbest bırakılması; ayrıca tüm keyfi tutuklamaların sonlandırılması için Türkiye'ye çağrı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.